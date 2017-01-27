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"Дармштадт" расторг соглашение с полузащитником из-за подозрений в связях с террористами

Полузащитник "Дармштадта" Энис Бен-Хатира покинул команду, утверждает BBC.

Причиной данному решению стала информация о том, что, якобы полузащитник немецкого клуба, оказывал финансовую помощь радикальным исламистским группировкам.
Теги: Дармштадт
Сегодня, 17:25
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