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Виктор Санчес продлил контракт с "Эспаньолом"

Полузащитник "Эспаньола" Виктор Санчес подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанцев.

Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне Санчес отыграл 15 матчей в национальном чемпионате, забив один гол и отдав одну голевую передачу.
Теги: Эспаньол
Сегодня, 17:25
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