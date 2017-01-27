Виктор Санчес продлил контракт с "Эспаньолом"

Полузащитник "Эспаньола" Виктор Санчес подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт испанцев.



Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне Санчес отыграл 15 матчей в национальном чемпионате, забив один гол и отдав одну голевую передачу.