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"Вольфсбург" не продаст Луиса Густаво в "Ювентус"

"Вольфбсург отклонил арендное соглашение по полузащитнику Луису Густаво, утверждает Football Italia.

В услугах игрока заинтересован "Ювентус", который предлагал немецкому клубу 2.5 миллиона евро за аренду с последующим правом выкупа за 13 миллионов евро. "Вольфсбург" же намерен продать футболиста за сумму более 15 миллионов евро.
Теги: Вольфсбург Ювентус
Сегодня, 17:40
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