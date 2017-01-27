"Вольфсбург" не продаст Луиса Густаво в "Ювентус"

"Вольфбсург отклонил арендное соглашение по полузащитнику Луису Густаво, утверждает Football Italia.



В услугах игрока заинтересован "Ювентус", который предлагал немецкому клубу 2.5 миллиона евро за аренду с последующим правом выкупа за 13 миллионов евро. "Вольфсбург" же намерен продать футболиста за сумму более 15 миллионов евро.