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Дэви Прёппер за 17 миллионов евро перейдет в "Зенит"?
Голландский журналист Рик Элфринк в твиттере написал, что "Зенит" заплатит за трансфер полузащитника ПСВ Дэви Прёппера 17 миллионов евро.
"Прёппер давно интересен "Зениту". Российский клуб заплатит за трансфер Дэви 17 миллионов евро плюс бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера до 25 миллионов евро", - говорится в сообщении.
"Прёппер давно интересен "Зениту". Российский клуб заплатит за трансфер Дэви 17 миллионов евро плюс бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера до 25 миллионов евро", - говорится в сообщении.
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