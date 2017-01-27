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Дэви Прёппер за 17 миллионов евро перейдет в "Зенит"?

Голландский журналист Рик Элфринк в твиттере написал, что "Зенит" заплатит за трансфер полузащитника ПСВ Дэви Прёппера 17 миллионов евро.

"Прёппер давно интересен "Зениту". Российский клуб заплатит за трансфер Дэви 17 миллионов евро плюс бонусы, которые могут увеличить сумму трансфера до 25 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Теги: ПСВ Зенит Трансферы
Сегодня, 17:45
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37
(8)
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№37 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (2)
online

капля никотина,
Дурбецала

Болельщик812,
Он думает,что это не говно,а характер на самом деле
Регистрация: 15.08.2016
№36 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
только броневичка не хватает


Как так?
Угнали от Финляндского вокзала? open_mouth


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№35 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да, Зенит усиливается, у свиней обострение

Привет! бздят они, Александр, очень сильно причём...корячится им штук 5-6 во втором круге, против 4-х первого...а усилились то как сказочно негром-лавочником за 4,5 ляма smile лохи позорные


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№34 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зенит усиливается


Кем?))) И кем усилился до этого?))))


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№33 Написал: Истина одна Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очередная утка (а может свинка).
Регистрация: 12.04.2013
№32 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Butcher
Мистер Проппер

Мистер Прёппер веселей
Свиньям больше в три раза забей blush
Регистрация: 19.03.2010
№31 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Цитата: utekay
а чего сегодня...день поросячьего бешенства?


День всеобщего удовлетворения.
ГСО..м-мм..сказка.

Удовлетворение у всей России наступит, когда вы в очередной раз от нас от четырех мячей примете.
Регистрация: 13.08.2015
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а чего сегодня...день поросячьего бешенства?

Да, Зенит усиливается, у свиней обострение(народная примета)


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№29 Написал: coban сегодня (Сегодня, 19:00) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а чего сегодня...день поросячьего бешенства?


День всеобщего удовлетворения.
ГСО..м-мм..сказка.


--------------------
D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№28 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Тужился, тужился, родил

блеванул smile
предводитель уездного дворянства свиносброда


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:57) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: sanyapytilin
е и Марадона...

Санди, ты видел игру Марадоны, или возраст не позволил это сделать? Только не писдеть.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: karfagen
Цитата: Казак Ли Хой
Ничего особенного.

гол забил
ничего особенного

Цитата: Blessing
Это Промес и Депай

и Марадона с Пеле


Ну да, промес и Депай же звезды мирового уровня)))) одного пинком под зад выперли в средненький лион, а второй в ниже средненьком спартаке.
Куда там уж Пеле и Марадона...
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Зенит - полное говно. Ссыкушки-побирушки. Застенчивые воры, патриотичные вожди и невменяемые комментаторы - вот их торсида за спасибо. Стена из грязных рыл над голубыми стрингами. Месиво и трясево, пушнино-побирасево. Вечно второгородские и перводеревенские. Вечно подкапывающие сопли и слюни на меховой богатый воротник.

Тужился, тужился, родил, Вождь мирового пролетариата толкнул речь, январские тезисы для народа, как витамины для восстановления подмоченной годами репутации свинарни. Стадо в экстазе, дождались, Ленин с нами, бурные продолжительные аплодисменты!!!

пс: только броневичка не хватает, четырёхзвёздного, плять, вытянутой руки, и Копы для солидности!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
а чего сегодня...день поросячьего бешенства?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:53) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Зенит - полное говно. Ссыкушки-побирушки. Застенчивые воры, патриотичные вожди и невменяемые комментаторы - вот их торсида за спасибо. Стена из грязных рыл над голубыми стрингами. Месиво и трясево, пушнино-побирасево. Вечно второгородские и перводеревенские. Вечно подкапывающие сопли и слюни на меховой богатый воротник.Нестриженые когти , разрывающие изнутри дорогую импортную обувь. Кусок засохшего говна в матрешке. Бароны в кедах и растянутом трико. Князья с eбaльниками грузчиков с Ярославского вокзала. Хабалки под мигалкой. Обманка. Фальш. Говно и пустота.

Сплошная голубая бутафория. Молло, переодевшись женщиной бежит.... а нет - Молли , переодевшись мужиком, бежит..... а нет - лежит, в огромной грязной луже. И не вытаскивайте из нее ее - оне там все живут.


Во, херни наморозил)
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
капля никотина,
Давненько таких желчно-неуёмных высеров от капельки не было. joy
Не всем пятничные возлияния приносят радость, кто-то на говно исходит. sweat_smile
Регистрация: 13.08.2015
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: Кот МатроскиN
он гей?
под Молло берут?



Под Глушакова и Де Зеува ходить в баню!! Вставлять пистоны свиньям!!!
Регистрация: 14.12.2016
№20 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
а в хенит за 25)))

он гей?
под Молло берут?? smile


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№19 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Зенит - полное говно. Ссыкушки-побирушки. Застенчивые воры, патриотичные вожди и невменяемые комментаторы - вот их торсида за спасибо. Стена из грязных рыл над голубыми стрингами. Месиво и трясево, пушнино-побирасево. Вечно второгородские и перводеревенские. Вечно подкапывающие сопли и слюни на меховой богатый воротник.Нестриженые когти , разрывающие изнутри дорогую импортную обувь. Кусок засохшего говна в матрешке. Бароны в кедах и растянутом трико. Князья с eбaльниками грузчиков с Ярославского вокзала. Хабалки под мигалкой. Обманка. Фальш. Говно и пустота.

Сплошная голубая бутафория. Молло, переодевшись женщиной бежит.... а нет - Молли , переодевшись мужиком, бежит..... а нет - лежит, в огромной грязной луже. И не вытаскивайте из нее ее - оне там все живут.

Здорово,Мишаня,тебя торкнуло!Я тебе плюс поставил!Не за фантазию,а только за экспрессию.
Регистрация: 15.08.2014
№18 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 18:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Полетели гуси...
Регистрация: 31.10.2013
№17 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 18:29) #
  • -11
  •  (11)

Бизинес по хрусски....
Регистрация: 17.06.2016
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:27) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цена на трансфермаркете 9 лимонов а в хенит за 25)))
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:20) #
  • -18
  •  (38)

Зенит - полное говно. Ссыкушки-побирушки. Застенчивые воры, патриотичные вожди и невменяемые комментаторы - вот их торсида за спасибо. Стена из грязных рыл над голубыми стрингами. Месиво и трясево, пушнино-побирасево. Вечно второгородские и перводеревенские. Вечно подкапывающие сопли и слюни на меховой богатый воротник.Нестриженые когти , разрывающие изнутри дорогую импортную обувь. Кусок засохшего говна в матрешке. Бароны в кедах и растянутом трико. Князья с eбaльниками грузчиков с Ярославского вокзала. Хабалки под мигалкой. Обманка. Фальш. Говно и пустота.

Сплошная голубая бутафория. Молло, переодевшись женщиной бежит.... а нет - Молли , переодевшись мужиком, бежит..... а нет - лежит, в огромной грязной луже. И не вытаскивайте из нее ее - оне там все живут.
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 18:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Надеюсь в Зените ещё не все с ума посходили.Сначала Иванович,теперь ещё одно чудо.Хоть бы эти два трансфера мимо Зенита прошли.Хватит мусор всякий брать.

ну Иванович игрок отличный ещё год два поиграет и поиграет хорошо, к тому же переход бесплатный, ну а Ху из мистер Пропер я пока не знаю, но уже считаю что само его имя внушает уважение)) и само это имя сделает наш чемпионат веселее конечно 17 лямов евро за мистера проппера дороговато,я обычно покупаю его дешевле... но это же Зенит)
Регистрация: 25.09.2016
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:16) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: сектант
Что там про его футбольные качества?Кто то знает?Ценник то неплохой.

Это Промес и Депай в одном лице, только белый.

Ага.25 лет 4мматча за сборную.
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Казак Ли Хой
Ничего особенного.

гол забил
ничего особенного

Цитата: Blessing
Это Промес и Депай

и Марадона с Пеле


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Что там про его футбольные качества?Кто то знает?Ценник то неплохой.

Это Промес и Депай в одном лице, только белый.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 18:12) #
  • -1
  •  (7)

Видели против Ростова. Ничего особенного.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:08) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Что там про его футбольные качества?Кто то знает?Ценник то неплохой.
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:07) #
  • -6
  •  (14)
online

Цитата: ssskkkbbb
Я уже давно заметил, что чем больше яйцеголовые трепятся про наши трансферы, тем дешевле они нам выходят))


Наркоман 100%.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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