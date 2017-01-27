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Лунев, Молло и Эрнани сыграют против "Волеренга" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый контрольный матч на сборе в Испании против норвежской команды "Волеренга".

"Зенит": Андрей Лунёв, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Йоан Молло, Лука Джорджевич.
Теги: Зенит
Сегодня, 19:48
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(1)
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
fc zenit spb-Russia,
его и на сборах нет, после операции восстанавливается
Регистрация: 10.07.2009
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
совершенно новый Зенит...
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Только Ломбертса и знаю
Регистрация: 13.11.2014
№1 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:59) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Какого чёрта Смольников не играет???... Не нравится мне это.
Регистрация: 19.11.2009
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