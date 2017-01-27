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Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
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Лунев, Молло и Эрнани сыграют против "Волеренга" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Зенита" на первый контрольный матч на сборе в Испании против норвежской команды "Волеренга".
"Зенит": Андрей Лунёв, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Йоан Молло, Лука Джорджевич.
"Зенит": Андрей Лунёв, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Йоан Молло, Лука Джорджевич.
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