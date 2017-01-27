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"Сент-Этьен" арендовал у "Болоньи" Энтони Мунье

Нападающий "Болоньи" Энтони Мунье на правах аренды будет выступать за "Сент-Этьен", сообщает пресс-служба французской команды.

Также у французов есть право, которое даёт возможность выкупить игрока по окончании срока аренды.
Теги: Сент-Этьен Болонья
Сегодня, 20:21
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