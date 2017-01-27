Защитник "Сандерленда" дисквалифицирован на четыре матча

Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи дисквалифицирован на четыре матча за удар в лицо, сообщает пресс-служба "котов".



Сенегальский футболист нанёс удар в лицо полузащитнику "Вест Бромвича" Даррену Флетчеру в матче 22-го тура чемпионата Англии. Данный эпизод матча оставил без внимания главный арбитр встречи Крейг Поусон, но Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока в умышленной грубости.