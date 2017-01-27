Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
Вячеслав Булавин: может, у Кержакова семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает (1)
14:51
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (15)
Димитри Пайет, скорее всего, перейдет в "Марсель"
Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе практически согласовал свой трансфер во французский "Марсель", сообщает The Mirror.
Сделка может быть оформлена до конца недели, но руководству клубов осталось утрясти определенные моменты. "Молотобойцы" снизили требуемую сумму до 26 миллионов фунтов стерлингов, тогда как провансальцы готовы заплатить 22 миллиона и еще 3 миллиона прописать в виде бонусов.
Сделка может быть оформлена до конца недели, но руководству клубов осталось утрясти определенные моменты. "Молотобойцы" снизили требуемую сумму до 26 миллионов фунтов стерлингов, тогда как провансальцы готовы заплатить 22 миллиона и еще 3 миллиона прописать в виде бонусов.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.