Димитри Пайет, скорее всего, перейдет в "Марсель"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайе практически согласовал свой трансфер во французский "Марсель", сообщает The Mirror.



Сделка может быть оформлена до конца недели, но руководству клубов осталось утрясти определенные моменты. "Молотобойцы" снизили требуемую сумму до 26 миллионов фунтов стерлингов, тогда как провансальцы готовы заплатить 22 миллиона и еще 3 миллиона прописать в виде бонусов.