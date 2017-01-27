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Радамель Фалькао отказал трем китайским клубам

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отклонил предложения из Китая, сообщает getfootballnewsfrance.com.

Сразу три китайских клуба хотели заполучить колумбийского форварда, но получили от него отказ. В нынешнем сезоне Фалькао провёл в чемпионате Франции 15 матчей и забил 12 мячей.
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 22:20
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№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
С карпинским выражением о Фалькао явно не знакомы. Хотя разводить золотых карпов умеют. В пруду.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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