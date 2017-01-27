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Радамель Фалькао отказал трем китайским клубам
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отклонил предложения из Китая, сообщает getfootballnewsfrance.com.
Сразу три китайских клуба хотели заполучить колумбийского форварда, но получили от него отказ. В нынешнем сезоне Фалькао провёл в чемпионате Франции 15 матчей и забил 12 мячей.
Сразу три китайских клуба хотели заполучить колумбийского форварда, но получили от него отказ. В нынешнем сезоне Фалькао провёл в чемпионате Франции 15 матчей и забил 12 мячей.
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