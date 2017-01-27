Радамель Фалькао отказал трем китайским клубам

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отклонил предложения из Китая, сообщает getfootballnewsfrance.com.



Сразу три китайских клуба хотели заполучить колумбийского форварда, но получили от него отказ. В нынешнем сезоне Фалькао провёл в чемпионате Франции 15 матчей и забил 12 мячей.