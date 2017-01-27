Полузащитник "Лиона" Гренье близок к переходу в "Рому"

Полузащитник "Лиона" Клеман Гренье прибыл в Рим для завершения перехода в "Рому", передаёт пресс-служба итальянского клуба.



Ранее сообщалось, что Гренье на правах аренды перейдёт в "Рому", а через полгода римский клуб сможет выкупить француза за 3,5 млн евро.