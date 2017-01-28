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Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал свою шутку в Инстаграме про переход в китайский клуб.

– Сколько людей клюнуло на вашу шутку в социальной сети после той встречи?

– Очень много. Обычно не читаю комментарии к своим постам, но тут обратил внимание на гневные сообщения. Их хватало. Но мы посмеялись с Кокорой. Весело было.

– Вам звонили и спрашивали, правда это или нет?

– Да. Мол, как это, куда уходишь? В принципе нормально посмеялись. Не более того.

– Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Успокоите болельщиков?

– Просто мы проводили спарринг с китайским клубом, и перед началом я специально говорил громко, что нужно себя хорошо проявить, чтобы туда позвали. Мне удалось забить два гола, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились. Всем спасибо. Прощайте!" Это просто шутка", – цитирует Дзюбу "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 03:21
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№1 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 04:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба всегда был клоуном хорошо что избавились в Спартаке от этого шута а если даже это не шутка то там у китайцев будет шмалять по караман и кошельки тырить он с кокорой на пару шуты им по шутковать что два пальца обассать
Регистрация: 1.04.2013
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