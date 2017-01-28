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Александр Филимонов посетил музей "Спартака" (фото)

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов посетил клубный музей красно-белых.

Александр пришел со своим 16-летним сыном Артемом, который с интересом смотрел видеоролики с участием отца.

Александр Филимонов посетил музей "Спартака" (фото)


ФК "Спартак"
Теги: Филимонов Спартак
Сегодня, 03:58
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