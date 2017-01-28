"СКА-Хабаровск" выложил видео встречи Самюэля Это’О с командой

Экс-нападающий сборной Камеруна Самюэль Это’О посетил расположение "СКА-Хабаровск", он пообщался с футболистами команды, вспомнил свой период выступления за махачкалинский "Анжи", а также пожелал хабаровчанам добиваться поставленных целей.



Видеосюжет о событии опубликован на YouTube-канале хабаровского клуба.



"Анжи" - это была красивая мечта, красивый сон, который никогда не закончится. Эта история - больше, чем футбол. Это определенные чувства.



Я 18 лет в профессиональном футболе. Есть две вещи, которые помогли мне играть так долго. Первая - это любовь к хорошо выполненной работе. Вторая - я очень рано понял, что главная звезда в футболе - это коллектив. В футболе нет никаких границ. Пока вы будете вместе, сможете двигаться вперед", - сказал Это'О.



