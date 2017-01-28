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СМИ: "Рубин" предложил за Алексея Миранчука 5 млн евро

В четверг в Марбелье состоялась встреча между генеральным директором "Рубина" Ильгизом Фахриевым и президентом "Локомотива" Ильей Геркусом, информирует "СЭ". Темой переговоров стали возможные трансферы полузащитника Алексея Миранчука в "Рубин" и Соломона Кверквелия в "Локо".

В "Локомотив", в том числе совету директоров клуба, направлено официальное письмо с предложением из Казани о приобретении Миранчука за пять миллионов евро. По данным, полученным от представителя футболиста Вадима Шпинева, Геркус настаивает на восьми миллионах, которые Казань, менее чем за год до конца контракта полузащитника с его нынешним клубом, платить не готова.
Теги: Миранчук Рубин Локомотив
Сегодня, 07:09
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