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Артем Дзюба: надеюсь, меня не позовут в Китай и мне не придется делать трудный выбор

Форвард "Зенита" Артем Дзюба надеется, что ему не нужно будет делать сложный выбор, если поступит предложение из Китая.

– Создается впечатление, что вы ни за какие деньги в Китай не поехали бы. Это действительно так?

– Трудный вопрос. У меня сейчас в голове больше сидит мысль о предстоящих Кубке конфедераций и домашнем чемпионате мира. При этом понимаю, что мы можем на нем выступить неудачно и нас опять обольют помоями… Конечно, огромные деньги – это очень серьезный задел на будущее, для твоих детей, семьи. Однако, честно говоря, надеюсь, что у меня никогда не возникнет такой дилеммы.

– В смысле?

– Рассчитываю, что не будет такого большого предложения, чтобы у меня не возникало никаких соблазнов. Кто-то ведь сразу соглашается, кто-то сомневается. Мне вообще страшно об этом думать. Когда после шутки в Инстаграме меня спрашивали, за какую сумму готов куда-то уехать, выразил надежду, что не предложат таких огромных денег, – цитирует Дзюбу "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 07:50
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(2)
№4 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 09:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Это тебе трудно делать выбор?Один раз ты его уже сделал!Деньги победили...
Регистрация: 2.08.2015
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 08:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Если уедешь,то помни,что в Китае к карманникам отношение не такое трепетное,как в Спартаке.Это там тебя по арендам сплавили,а в Китае руку отрубят.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Спи спокойно,Артем, никто тебя тревожить не будет,успокойся.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 07:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
уедет, можно и не сомневаться..
Регистрация: 17.07.2014
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