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"Матч ТВ" ведет переговоры о показе контрольных матчей "Спартака"

Продюсер тематических каналов "ГПМ Матч" Сергей Акулинин рассказал о переговорах по поводу возможных трансляциях контрольных матчей "Спартака".

"Наше объективное желание - как можно шире и разнообразнее осветить подготовку наших команд ко второй части сезона. Поэтому со всеми командами проводим переговоры, но у некоторых матчей есть нюансы, которые не зависят от нас - и в условиях со стороны клуба, и в техническом оснащении, и в финансово-правовом аспекте.

Что касается показа контрольных матчей "Спартак", можем сообщить, что переговоры ведутся. Как только мы совместно придем к приемлемому для всех решению - сразу опубликуем дату и время трансляций. Следите за нашей программой передач, она может меняться очень оперативно", - цитирует Акулинина "Матч ТВ".
Теги: Матч-ТВ Спартак
Сегодня, 08:10
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№4 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 09:37) #
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Заломил Спартак там денег немерено видать за показ своих матчей, раз ни один канал не может их аппетиты осилить.
Регистрация: 17.02.2008
№3 Написал: Archangel г Череповец (Сегодня, 08:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Прощлое межсезонье удачно ютуб каналом показано было, картинка и озвучка были убоги.
Регистрация: 20.02.2007
№2 Написал: vlees (Сегодня, 08:17) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Самого главного и не написали. Сегодня будут показывать с Жилиной ?

Нет,мы и по ютуб посмотрим,пусть дальше пиарят свой газовик,у нас 3 игры осталось,пока договариваются мы уже сыграем.Если бы матч тв хотело увеличить рейтинги и количество людей у экранов они бы показали игры Спартака,но все мы знаем кому принадлежит этот канал,так что х у й с ними)

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Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Самого главного и не написали. Сегодня будут показывать с Жилиной ?
Регистрация: 20.03.2014
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