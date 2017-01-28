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"Ювентус" и Пауло Дибала близки к продлению контракта

"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с нападающим Пауло Дибалой, передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что уже состоялась встреча представителей клуба и игрока, в ходе которой стороны практически согласовали условия нового контракта аргентинца. Официально о подписании нового соглашения с Дибалой будет объявлено на следующей неделе.

23-летний Дибала продлит контракт до 2021 года. Заработная плата игрока будет составлять €5 млн плюс бонусы, а затем возрастёт почти до €7 млн с учетом бонусов.

Газета.ru
Теги: Ювентус Дибала
Сегодня, 08:36
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