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Александр Селихов: думаю, что аренда в "Амкар" невозможна

Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что не рассматривает возможность возвращение в "Амкар" на правах аренды.

– Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в "Амкаре"?

– "Спартак" – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.

– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?

– Думаю, что нет.

– Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? "Спартак" лидирует, а от добра добра не ищут.

– Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет.

СЭ
Теги: Селихов Спартак Амкар
Сегодня, 08:54
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