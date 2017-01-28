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Александр Селихов: думаю, что аренда в "Амкар" невозможна
Голкипер "Спартака" Александр Селихов рассказал, что не рассматривает возможность возвращение в "Амкар" на правах аренды.
– Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в "Амкаре"?
– "Спартак" – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.
– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?
– Думаю, что нет.
– Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? "Спартак" лидирует, а от добра добра не ищут.
– Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет.
СЭ
– Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в "Амкаре"?
– "Спартак" – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.
– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?
– Думаю, что нет.
– Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? "Спартак" лидирует, а от добра добра не ищут.
– Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет.
СЭ
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