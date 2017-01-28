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Источник: китайские клубы предлагают Уэйну Руни 60 миллионов евро в год

Китайские клубы готовы предложить форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год, информирует The Sun.

Сам 31-летний нападающий готов покинуть "красных дьяволов" летом. Руни, в случае осуществления трансфера, станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Теги: Руни
Сегодня, 09:24
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