Источник: китайские клубы предлагают Уэйну Руни 60 миллионов евро в год

Китайские клубы готовы предложить форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год, информирует The Sun.



Сам 31-летний нападающий готов покинуть "красных дьяволов" летом. Руни, в случае осуществления трансфера, станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.