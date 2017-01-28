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Антон Миранчук: уже не терпится присоединиться к партнерам на поле

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук приступил к индивидуальным тренировкам, восстанавливаясь после травмы, полученной на первом зимнем сборе.

"По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего – прорвемся!

Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану. Тем более, что ребята из команды и тренерский штаб меня всячески поддерживают, за что им огромное спасибо!", - цитирует футболиста официальный сайт "Локомотива".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 09:44
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