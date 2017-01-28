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Бернард Бериша: может быть, когда-нибудь стану как Роналду

Новичок "Терека" Бернард Бериша рассказал, что ему нравится игра форварда "Реала" Криштиану Роналду.

– В детстве я любил Роналду. Всегда следил за ним, чтобы научиться каким-то качествам: с детства, например, обожал, как он владеет мячом. Но если бы я мог забрать одно из качеств Криштиану, это был бы удар: скорость-то у меня и так неплохая. Может быть, и я когда-то дорасту до такого топ-уровня, как Роналду.

- В чем для вас Криштиану лучше Месси?

- Он совершенный как атлет. Лео многими вещами владеет, может, даже лучше Криштиану, мы не увидим больше такого футболиста на своей памяти, как Месси. Но и Роналду может забить любым ударом, любой ногой или даже головой, – цитирует Беришу "Матч ТВ".
Теги: Бериша Терек
Сегодня, 09:50
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