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К Кубку конфедераций в Москве объявления в метро будут дублироваться на английском языке
К Кубку конфедераций в Москве объявления в метро будут дублироваться на английском языке
Артуро Видаль начал учить английский язык для перехода в "Чесли"?
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль, на которого претендует "Челси", приступил к интенсивному изучению английского языка.
Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба Антонио Конте, которые отлично знакомы по совместной работе в "Ювентусе".
Ранее стало известно, что трансфер Видаля в "Челси" оценивается в 66 миллионов евро.
Sports.ru
Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба Антонио Конте, которые отлично знакомы по совместной работе в "Ювентусе".
Ранее стало известно, что трансфер Видаля в "Челси" оценивается в 66 миллионов евро.
Sports.ru
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