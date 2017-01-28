Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артуро Видаль начал учить английский язык для перехода в "Чесли"?

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль, на которого претендует "Челси", приступил к интенсивному изучению английского языка.

Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба Антонио Конте, которые отлично знакомы по совместной работе в "Ювентусе".

Ранее стало известно, что трансфер Видаля в "Челси" оценивается в 66 миллионов евро.

Sports.ru
Теги: Видаль Челси
Сегодня, 09:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.