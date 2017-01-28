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"Урал" сообщил, что изменил соперника по контрольному матчу

"Урал" изменил соперника по контрольному матчу на зимнем сборе по причине того, что греческий "Арис" отказался играть.

"Буквально только что стало известно о том, что соперник "Урала" по первому матчу "Арис" отказался от спарринга. Пришлось искать замену. Вместо игры с "Арисом" "Урал" вновь сыграет с "Астрой", против которой играли неделю назад. Начало в 15-00", - сообщается в твиттере клуба.
Теги: Урал
Сегодня, 10:17
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