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СМИ: на матчах "Уфы" и "Амкара" на сборах работали подставные арбитры

Один действующий и три бывших румынских футбольных арбитра отработали на пяти контрольных матчах на сборах в Турции и Кипре, представляясь словенцами, турками и болгарами, утверждает румынский портал Gazeta Sporturilor.

Все встречи проходили с участием румынских команд, и в двух из них играли российские клубы: "Клуж" — "Уфа" (2:0) и "Ботошани" — "Амкар" (3:0).

В обоих случаях к первому тайму добавлялось более пяти минут, в которые в ворота российской команды назначался пенальти, который заставляли перебить после того, как он не был реализован с первой попытки.

Организация Federbet, занимающаяся борьбой с договорными матчами, отметила, что во время этих матчей было замечено странное движение букмекерских коэффициентов.

По сообщениям СМИ, обе встречи с участием российских клубов отсудил один и тот же человек - румынский рефери Дан Петре. В случае с "Уфой" он представился словенцем, а с "Амкаром" - турком.

Газета.ru
Теги: Уфа Амкар
Сегодня, 10:35
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5
(2)
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
У нас в пфл и не такие судят


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Факел»
Да может тренеры специально отрабатывали давление на команду и произвол судей - посмотреть как их игроки будут вести себя в экстремальных условиях. Это же не официальный матч. Команды договорили и сыграли - это договорной матч.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:13) #
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прикольно
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И что?


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а что такого? почему бы и не заработать на предсезонке joy
Регистрация: 24.12.2007
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