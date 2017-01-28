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Алексей Антонов: постараюсь закрепиться в "Анжи"

Украинский нападающий Алексей Антонов рассказал о прохождении просмотра в "Анжи".

— Сейчас вы находитесь в расположении "Анжи". Как попали в эту команду?

— Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла.

— В чемпионате Украине у вас не было вариантов продолжить карьеру?

— Интерес был, но дальше разговоров дело так и не пошло.

— В "Анжи" вы вместе с еще одним украинцем - Денисом Дедечко. Вместе держитесь?

— Да. Делим одну комнату. С Денисом мы давно знакомы, вместе играли в Кривом Роге. Так что все нормально.

— Какие цели ставите для себя на ближайшее время?

— Я в Турции вместе с "Анжи", в котором постараюсь закрепиться. Хочется играть, поэтому приложу максимум усилий, чтобы таких простоев, как был во второй половине 2016 года, в моей карьере больше не было, – цитирует Антонова "Matchday".
Теги: Анжи
Сегодня, 10:57
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