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Сын Андрея Тихонова: рад был забить свой первый гол за "Енисей"
18-летний защитник Михаил Тихонов, который забил первый гол за "Енисей" в матче с карагандинским "Шахтёром".
"Во время матча были сложные погодные условия. Очень сильный ветер, порядка 15 метров в секунду. Из-за этого в первом тайме не всегда получалось взять мяч под контроль.
Соперник показывал хорошую игру, но мы в обороне сыграли неплохо и поэтому оставили ворота сухими. Отрадно, что два гола забили со стандартов. Надеюсь, что и дальше стандартные положения будут нашим козырем. Очень рад был забить свой первый гол за "Енисей". Надеюсь, что не последний.
Что касается сборов, то они проходят нормально. Много работаем, потому что ко второй части сезона надо подойти в хорошей форме, ведь в оставшихся играх нас ждут серьёзные соперники", - сказал Тихонова "Чемпионат".
ВИДЕО - здесь
"Во время матча были сложные погодные условия. Очень сильный ветер, порядка 15 метров в секунду. Из-за этого в первом тайме не всегда получалось взять мяч под контроль.
Соперник показывал хорошую игру, но мы в обороне сыграли неплохо и поэтому оставили ворота сухими. Отрадно, что два гола забили со стандартов. Надеюсь, что и дальше стандартные положения будут нашим козырем. Очень рад был забить свой первый гол за "Енисей". Надеюсь, что не последний.
Что касается сборов, то они проходят нормально. Много работаем, потому что ко второй части сезона надо подойти в хорошей форме, ведь в оставшихся играх нас ждут серьёзные соперники", - сказал Тихонова "Чемпионат".
ВИДЕО - здесь
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