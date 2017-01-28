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Источник: ПСВ не согласился продать Дэйви Проппера в "Зенит" за 14 млн евро

ПСВ отказался продавать полузащитника Дэйви Проппера в "Зенит", информирует De Telegraaf.

Сообщается, что первоначальное предложение сине-бело-голубых в размере 14 миллионов евро было отклонено.

Однако, "Зенит" пока окончательно не отказывается от претензий на 25-летнего хавбека.
Теги: Зенит ПСВ
Сегодня, 11:56
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
может и к лучшему...а то с такой фамилией я бы устал слушать тупые шутки остроумных комиков
а в целом - ничего не могу сказать про этого игрока


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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