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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (2)
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"Амкар": как наш клуб может разбираться с подставными судьями?
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал работу возможно подставного арбитра, судившего товарищеский матч пермяков во время сборов.
"Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА.
Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет.
Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче «Уфы» тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем", - цитирует Маслова ТАСС.
"Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА.
Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет.
Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче «Уфы» тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем", - цитирует Маслова ТАСС.
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