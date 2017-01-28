Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Амкар": как наш клуб может разбираться с подставными судьями?

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал работу возможно подставного арбитра, судившего товарищеский матч пермяков во время сборов.

"Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА.

Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет.

Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче «Уфы» тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем", - цитирует Маслова ТАСС.
Теги: Амкар
Сегодня, 11:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.