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Антонио Конте: Иванович? Лучше спросите у него самого

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался по поводу ситуации с защитником "синих" Браниславом Ивановичем. Напомним, ранее сообщалось, что 32-летний сербский игрок может перейти в "Зенит".

"Пока он в команде. До закрытия трансферного окна еще четыре дня. Слухи ходят, но я сам не знаю. Иванович перестал играть, когда мы перешли на схему с тремя защитниками, ведь на поле я могу выпустить только 11 игроков.

В такой ситуации лучше спросить у самого игрока. Пусть сам ответит, какие у него идеи и каким он видит свое будущее", - цитирует Конте официальный сайт "Челси".
Теги: Челси Зенит Иванович Конте
Сегодня, 12:33
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(3)
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хочется чтобы Иванович перешел в наш чемп, но не в Зенит, усилит он их дырявую оборону однозначно
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Конте тот ещё хитрожопый лис
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Пищевик-Безтрофейник 321-совка (Сегодня, 13:26) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pavel 999
короче как говорят ОБЛОМ ПОЛНЕЙШИЙ не нужна оказывается тетя зина никому

Зато наш дядя пищевик всем нужен


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Вперед Пищевик! Вперед курятник! Вперед безтрофейник! Т0ЛЬКА СПОРТАГ!
Регистрация: 11.01.2017
№2 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (4)

короче как говорят ОБЛОМ ПОЛНЕЙШИЙ не нужна оказывается тетя зина никому
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (1)

Темнят.
Регистрация: 12.11.2007
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