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"Уфа" хочет подписать полноценный контракт с Александром Беленовым

"Уфа" намерена в ближайшие дни подписать полноценный контракт с вратарем "Анжи" Александром Беленовым, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

На вопрос, почему контракт с 30-летним голкипером до сих пор не подписан, Газизов ответил: "Я прилечу 29-го на Кипр, все будет нормально. Есть кое-какие шероховатости, которые надо убрать, это не связано с игроком. У него осталось несколько месяцев контракта с "Анжи", и мы хотим подписать с ним полноценный контракт".

ТАСС
Теги: Уфа Беленов
Сегодня, 12:55
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№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Хорошее желание руководства клуба.
Регистрация: 24.01.2016
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