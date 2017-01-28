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Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру в тульском "Арсенале"

"Краснодар" и тульский "Арсенал" ведут переговоры об аренде полузащитника Дмитрия Торбинского, информирует "Чемпионат".

Сообщается, что переход на данный момент зависит от решения самого 32-летнего футболиста.

В "Краснодар" Торбинский перешёл в июне 2015 года, подписав контракт сроком на три года. В нынешнем сезоне он сыграл в 10 матчах (4 в стартовом составе) российской Премьер-Лиги.
Теги: Торбинский Арсенал Тула
Сегодня, 12:59
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6
(0)
№6 Написал: KotKoteich Каменск - Уральский (Сегодня, 13:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Когда то Димас играл очень даже ничего.
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: Николаич. (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сёмин разбрасывается игроками. Скоро сам вылетит из команды по результатам сезона. Да и какая польза от него "Локо"?!
Регистрация: 20.01.2017
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (2)

Судьба Самедова покоя не даёт... Погулять так и не разучился.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
все дороги ведут в тулу...он поможет команде..
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Дима боец, жаль будет. Мог бы еще помочь команде.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
такими сбитыми летчиками в целом собирается состав то от души для адекватных задач
Габулов, Комбаров, Максимов, Григалава, Шешуков, Бурмистров, Власов, Бурчану (это по вики)
вполне себе адекватно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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