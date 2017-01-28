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Гендиректор "Уфы": махинации в матчах должны разбирать органы УЕФА и ФИФА
Возможные судейские махинации в товарищеских матчах, в которых приняли участие "Уфа" и пермский "Амкар", должны рассматривать компетентные органы УЕФА и ФИФА. Такое мнение высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
"Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим.
Это не мое дело разбираться с таким, это грязное дело. Но наш клуб теперь будет более детально относиться к назначению судей. Это все, что мы можем сделать. А так в этом должны разобраться определенные органы УЕФА и ФИФА", - цитирует Газизова ТАСС.
На вопрос, не опасается ли он, что ситуация может плохо сказаться на имидже клуба, гендиректор уфимцев ответил: "А что нас может коснуться? Мы играли в свою игру; даже Сергей Богданович (Семак, главный тренер уфимцев. - Прим.) в перерыве сказал: играем, не смотрим на судей, у нас есть своя работа, и я благодарен ребятам за то, что они выполняли то, что им говорит тренер. У нас есть полное видео матча, и разбор мы определенный делали, но на судей внимания не обращали: все-таки это товарищеский матч, тут важна работа игроков".
Газизов также рассказал, что клуб уже попадал в подобные ситуации на сборах в прошлом году.
"Могу сказать одно: когда мы ехали на матч, спросили у организаторов, кто будет судить игру, чтобы не произошло того, что было в прошлом году. А такие ситуации были и в прошлом году. Был вопрос с "Уралом", когда Спартак Гогниев специально пробил мимо, я это помню. Был такой момент, можете покопаться, происходил такой небольшой беспредел; но там вопрос, скорее, касался самого уровня судейства: арбитраж был не самого высокого качества, и на это мы хотя бы как-то делали скидку", - сказал он.
"Когда мы ехали, знали, что будут кипрские судьи, после матча нам подтвердили, что это киприоты. С нами судьи, само собой, разговаривали на английском. Мы сказали, что больше с ними дела иметь не будем. Следующую игру судили наши ребята и отработали хорошо", - также отметил гендиректор "Уфы".
"Если такая ситуация произошла, я верю. Все может быть. Потому что судейство было не очень хорошим.
Это не мое дело разбираться с таким, это грязное дело. Но наш клуб теперь будет более детально относиться к назначению судей. Это все, что мы можем сделать. А так в этом должны разобраться определенные органы УЕФА и ФИФА", - цитирует Газизова ТАСС.
На вопрос, не опасается ли он, что ситуация может плохо сказаться на имидже клуба, гендиректор уфимцев ответил: "А что нас может коснуться? Мы играли в свою игру; даже Сергей Богданович (Семак, главный тренер уфимцев. - Прим.) в перерыве сказал: играем, не смотрим на судей, у нас есть своя работа, и я благодарен ребятам за то, что они выполняли то, что им говорит тренер. У нас есть полное видео матча, и разбор мы определенный делали, но на судей внимания не обращали: все-таки это товарищеский матч, тут важна работа игроков".
Газизов также рассказал, что клуб уже попадал в подобные ситуации на сборах в прошлом году.
"Могу сказать одно: когда мы ехали на матч, спросили у организаторов, кто будет судить игру, чтобы не произошло того, что было в прошлом году. А такие ситуации были и в прошлом году. Был вопрос с "Уралом", когда Спартак Гогниев специально пробил мимо, я это помню. Был такой момент, можете покопаться, происходил такой небольшой беспредел; но там вопрос, скорее, касался самого уровня судейства: арбитраж был не самого высокого качества, и на это мы хотя бы как-то делали скидку", - сказал он.
"Когда мы ехали, знали, что будут кипрские судьи, после матча нам подтвердили, что это киприоты. С нами судьи, само собой, разговаривали на английском. Мы сказали, что больше с ними дела иметь не будем. Следующую игру судили наши ребята и отработали хорошо", - также отметил гендиректор "Уфы".
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