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Агент: из "Спартака" по Караваеву никто не обращался
Агент защитника "Спарты" Вячеслава Караваева Иван Бакулин прокомментировал информацию в СМИ об интересе к футболисту со стороны "Спартака".
"Читал, что "Спартак" проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался.
У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет", - цитирует агента "СЭ".
"Читал, что "Спартак" проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался.
У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет", - цитирует агента "СЭ".
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