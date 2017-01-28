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Агент: из "Спартака" по Караваеву никто не обращался

Агент защитника "Спарты" Вячеслава Караваева Иван Бакулин прокомментировал информацию в СМИ об интересе к футболисту со стороны "Спартака".

"Читал, что "Спартак" проявляет интерес к Караваеву, но из московского клуба ко мне никто не обращался.

У Вячеслава есть цель - играть в европейском топ-клубе, но к этому необходимо быть готовым. Это мечта и он к ней идет", - цитирует агента "СЭ".
Теги: Спартак Караваев
Сегодня, 13:51
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