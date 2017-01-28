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Агент: ситуация с Филиппом Будковским и "Анжи" должна решиться в ближайшие дни

Агент нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского Вадим Шаблий рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры с "Анжи".

"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - передает слова агента ТАСС.

В первой части нынешнего сезона Будковский на правах аренды выступал в "Анжи", за который сыграл в 17 матчах премьер-лиги.
Теги: Анжи
Сегодня, 13:55
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