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Агент: ситуация с Филиппом Будковским и "Анжи" должна решиться в ближайшие дни
Агент нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского Вадим Шаблий рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры с "Анжи".
"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - передает слова агента ТАСС.
В первой части нынешнего сезона Будковский на правах аренды выступал в "Анжи", за который сыграл в 17 матчах премьер-лиги.
"Он продлил контракт с "Шахтером" на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С "Анжи" переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться", - передает слова агента ТАСС.
В первой части нынешнего сезона Будковский на правах аренды выступал в "Анжи", за который сыграл в 17 матчах премьер-лиги.
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