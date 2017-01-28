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Жозе Моуринью: нам будет трудно подняться в таблице АПЛ из-за тяжелого графика

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему клуб занимает шестое место в чемпионате Англии.

"Нам будет трудно улучшить свое положение в чемпионате Англии. Проблема в том, что будет очень тяжелый календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы.

В Лиге Европы команды, в отличие от Лиги чемпионов, вообще играют каждую неделю - это две игры за семь дней. Получается, что у нас будет по три-четыре матча в неделю.

Это очень тяжелый график, но он является таким по понятным причинам - мы ведь проходим раунд за раундом в разных турнирах", - передает слова Моуринью "Газета.ru" со ссылкой на Goal.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:26
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