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Андрей Созин: теоретически "Уфа" и "Амкар" могут быть причастны к подставному судейству

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал возможные махинации подставных арбитров на контрольных матчах "Уфы" и "Амкара".

"Да, я слышал от людей, которые работают в букмекерских конторах, что и на товарищеские матчи ставят. Но ставка должна быть немного необычная, например, команда пропустит четыре мяча. В любом случае, голь на выдумку сильна.

Знаете, я не удивлен. Такое может быть. И, скорее всего, так и было", - передает слова Созина ТАСС.

Также эксперт высказал мнение по поводу действий "Уфы" и "Амкара" в такой ситуации.

"Здесь есть тонкая грань: я могу сказать, что они могут быть причастны, и они мне могут предъявить — докажите. На мой взгляд, ничего удивительного нет. Теоретически могут быть причастны? Теоретически — да.

Но, конечно, они будут отрицать. Здесь нужны железобетонные доказательства, и я не понимаю, бывают ли такие на сто процентов. Сейчас мы услышим оправдания о том, что это заговор, что это политика, что клубы душат, но, мне кажется, если это захотят раскрутить, это раскрутят", - заключил Созин.
Теги: Созин Уфа Амкар
Сегодня, 14:52
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:54) #
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А этично ли члену комитета по этике заниматься голословными обвинениями? Или он просто дурак по жизни?

PS А так, "теоретически", сам Созин - вор, насильник и убийца. Теоретически ведь может...
Регистрация: 26.01.2007
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