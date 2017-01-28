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Александр Салугин: Это`О попросил игроков "Амкара" справиться без него

Нападающий "Амкара" Александр Салугин рассказал о нашумевшем визите Самюэля Это`О в расположение команды.

- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?

- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!

- Советы он давал именно вам?

- Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.

- Каким был тост?

- Это были напутственные слова. Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять место как можно выше в таблице».

- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку, сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».

- Такого не было. Это`О во многих лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет

- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…

- Особо за этой историей в СМИ не следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О работать. Это невозможно.

- Теперь его «СКА-Энергия» думает «подписать».

- Все хотят перехватить Это`О. Но в Турции побольше сейчас платят, чем в России. Поэтому здесь ему комфортнее.

Советский спорт
Теги: Салугин Амкар
Сегодня, 15:26
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