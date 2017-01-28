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Александр Салугин: Это`О попросил игроков "Амкара" справиться без него
Нападающий "Амкара" Александр Салугин рассказал о нашумевшем визите Самюэля Это`О в расположение команды.
- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?
- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!
- Советы он давал именно вам?
- Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.
- Каким был тост?
- Это были напутственные слова. Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять место как можно выше в таблице».
- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку, сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».
- Такого не было. Это`О во многих лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет
- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…
- Особо за этой историей в СМИ не следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О работать. Это невозможно.
- Теперь его «СКА-Энергия» думает «подписать».
- Все хотят перехватить Это`О. Но в Турции побольше сейчас платят, чем в России. Поэтому здесь ему комфортнее.
Советский спорт
- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?
- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!
- Советы он давал именно вам?
- Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.
- Каким был тост?
- Это были напутственные слова. Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять место как можно выше в таблице».
- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку, сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».
- Такого не было. Это`О во многих лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет
- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…
- Особо за этой историей в СМИ не следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О работать. Это невозможно.
- Теперь его «СКА-Энергия» думает «подписать».
- Все хотят перехватить Это`О. Но в Турции побольше сейчас платят, чем в России. Поэтому здесь ему комфортнее.
Советский спорт
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