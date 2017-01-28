"Крылья Советов" вернут Джерри Мбакогу в итальянский "Карпи"

Сегодня расположение "Крыльев Советов" в Белеке покинул нигерийский форвард Джерри Мбакогу.Решение между клубом и игроком было принято по обоюдному согласию. Футболист возвращается в итальянский клуб "Карпи", у которого самарцы арендовали игрока в августе прошлого года.