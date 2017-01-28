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"Крылья Советов" вернут Джерри Мбакогу в итальянский "Карпи"

Сегодня расположение "Крыльев Советов" в Белеке покинул нигерийский форвард Джерри Мбакогу.

Решение между клубом и игроком было принято по обоюдному согласию. Футболист возвращается в итальянский клуб "Карпи", у которого самарцы арендовали игрока в августе прошлого года.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:48
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