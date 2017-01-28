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ЦСКА назвал четырех соперников на Испанском сборе

Стали известны соперники ЦСКА на втором сборе в испанской Кампоаре.

Армейцы сыграют с датскими «Хорсенсом» и «Эсбьергом», чешской «Викторией» и австрийским «Ласком».

ЦСКА назвал четырех соперников на Испанском сборе
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:58
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