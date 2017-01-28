Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" провел первую тренировку в Аликанте

28 января "Зенит" продолжил подготовку к сезону на вторых сборах. Российская команда провела первую тренировку в Аликанте.

Футболисты, которые провели матч против "Волеренги" целиком, отправились на восстановительное занятие в тренажерный зал. Все остальные работали на тренировочном поле, расположенном в пяти минутах езды от отеля, где остановился "Зенит".

Занятие продолжалось около полутора часов и было посвящено работе с мячом - футболисты играли в квадраты и отрабатывали атакующие комбинации. Сегодня вечером команда отправится в Сан-Педро-дель-Пинатар, где встретится с польской "Легией". Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.