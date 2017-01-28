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Вальтер Маццарри: по Игало есть очень важное предложение

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри рассказал, что нападающий команды Одион Игало может покинуть клуб.

"Я только что узнал, что по Игало есть очень важное предложение. Мы его рассматриваем. Детали раскрывать не буду, но есть больше, чем одно предложение. Ещё одно может быть из Китая", - цитирует Маццарри Goal.com.
Теги: Маццарри Уотфорд
Сегодня, 16:06
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