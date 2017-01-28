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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Сальваторе Сиригу может перейти в "Челси"
Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за "Севилью", попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Sun.
Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
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