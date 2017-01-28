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Сальваторе Сиригу может перейти в "Челси"

Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за "Севилью", попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Sun.

Сделка может состояться в летнее трансферное окно.
Теги: ПСЖ Челси Трансферы
Сегодня, 16:09
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№2 Написал: Роман Фотов (Сегодня, 17:15) #
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Регистрация: 28.01.2017
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чеха продали основному конкуренту,следующий кто на очередь для усиления другого конкурента - Куртуа, Бегович, если Сиригу покупают
Регистрация: 7.06.2016
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