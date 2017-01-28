Сальваторе Сиригу может перейти в "Челси"

Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу, выступающий на правах аренды за "Севилью", попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Sun.



Сделка может состояться в летнее трансферное окно.