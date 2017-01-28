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Владельцы "Стэмфорд Бридж" предложили Роману Абрамовичу арендовать арену на 999 лет

Владельцы домашнего стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж" предложили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, которому принадлежит команда, арендовать арену на 999 лет, сообщает Sun.

Члены компании Chelsea Pitch Owners, которая владеет ареной, подавляющим большинством голосов поддержали предложение предоставить стадион Абрамовичу в аренду на 999 лет, однако сам бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить стадион. В компании же относятся к этому с неодобрением, так как опасаются за судьбу клуба, если "Абрамович потеряет интерес к команде". Российский бизнесмен в случае категорического отказа от выкупа стадиона может рассмотреть вариант переезда команды на другую арену.
Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 16:44
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№3 Написал: Роман Фотов (Сегодня, 17:03) #
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Регистрация: 28.01.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: йцукенгшщзхъ
Сколько же они за 999 лет попросили? Явно в сотни раз больше его стоимости, а так - смысл аренды на такой срок..(если в контракте на аренду будет прописана невозможность отказа от аренды)
да и срок годности стадика без кап. ремонта 20-30 лет

ну очевидно же, что стоимость аренды за 999 лет они предложили ту же, что Абрамович предлагал за полноценный выкуп.. просто хотят оставить право собственности себе, чтобы иметь возможность принимать решения и оказывать влияние
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 16:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько же они за 999 лет попросили? Явно в сотни раз больше его стоимости, а так - смысл аренды на такой срок..(если в контракте на аренду будет прописана невозможность отказа от аренды)
да и срок годности стадика без кап. ремонта 20-30 лет
Регистрация: 7.06.2016
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