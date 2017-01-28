Владельцы "Стэмфорд Бридж" предложили Роману Абрамовичу арендовать арену на 999 лет

Владельцы домашнего стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж" предложили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, которому принадлежит команда, арендовать арену на 999 лет, сообщает Sun.



Члены компании Chelsea Pitch Owners, которая владеет ареной, подавляющим большинством голосов поддержали предложение предоставить стадион Абрамовичу в аренду на 999 лет, однако сам бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить стадион. В компании же относятся к этому с неодобрением, так как опасаются за судьбу клуба, если "Абрамович потеряет интерес к команде". Российский бизнесмен в случае категорического отказа от выкупа стадиона может рассмотреть вариант переезда команды на другую арену.