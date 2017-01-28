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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии

"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Стирмен, 1, Вайма, 41, Ориги, 86

"Ливерпуль": Кариус Морено, Гомес, Клаван, Рэндалл (Коутиньо, 46), Лейва, Эжариа (Джан, 74), Вейналдум, Ориги, Фирмино (Старридж, 65), Вудбёрн

"Вулверхэмптон": Burgoyne, Доэрти, Стирмен, Хос, Коди, Эванс, Кошта (Ронан, 67), Эдвардс, Сэвилл, Дико (Бодварссон, 71), Вайман (Мэйсон, 77)

Предупреждения: Стирмен, 29, Хос, 48, Вейналдум, 51, Эванс, 89
Теги: Вулверхэмптон Ливерпуль
Сегодня, 17:27
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Поплыл Клопп с Ливерпулем worried


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
суровая игра..Клоппу не позавидуешь! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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