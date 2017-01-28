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17:27
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Кубок Англии
1/16 финала
"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Стирмен, 1, Вайма, 41, Ориги, 86
"Ливерпуль": Кариус Морено, Гомес, Клаван, Рэндалл (Коутиньо, 46), Лейва, Эжариа (Джан, 74), Вейналдум, Ориги, Фирмино (Старридж, 65), Вудбёрн
"Вулверхэмптон": Burgoyne, Доэрти, Стирмен, Хос, Коди, Эванс, Кошта (Ронан, 67), Эдвардс, Сэвилл, Дико (Бодварссон, 71), Вайман (Мэйсон, 77)
Предупреждения: Стирмен, 29, Хос, 48, Вейналдум, 51, Эванс, 89
Кубок Англии
1/16 финала
"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Стирмен, 1, Вайма, 41, Ориги, 86
"Ливерпуль": Кариус Морено, Гомес, Клаван, Рэндалл (Коутиньо, 46), Лейва, Эжариа (Джан, 74), Вейналдум, Ориги, Фирмино (Старридж, 65), Вудбёрн
"Вулверхэмптон": Burgoyne, Доэрти, Стирмен, Хос, Коди, Эванс, Кошта (Ронан, 67), Эдвардс, Сэвилл, Дико (Бодварссон, 71), Вайман (Мэйсон, 77)
Предупреждения: Стирмен, 29, Хос, 48, Вейналдум, 51, Эванс, 89
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