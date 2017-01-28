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"Шахтер" провел часовую тренировку

"Шахтер" продолжает подготовку на сборе в Лагуше в плотном графике, сообщает официальный сайт команды.

Несмотря на то что накануне вечером был матч, уже утром команда вновь вышла на поле. Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка, после чего игроков ожидала часовая тренировка.
Теги: Шахтер
Сегодня, 17:35
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