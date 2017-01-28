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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии (2)
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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
"Шахтер" провел часовую тренировку
"Шахтер" продолжает подготовку на сборе в Лагуше в плотном графике, сообщает официальный сайт команды.
Несмотря на то что накануне вечером был матч, уже утром команда вновь вышла на поле. Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка, после чего игроков ожидала часовая тренировка.
Несмотря на то что накануне вечером был матч, уже утром команда вновь вышла на поле. Паулу Фонсека провел краткий анализ вчерашнего поединка, после чего игроков ожидала часовая тренировка.
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