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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (7)
Голы Самедова и Адриано помогли "Спартаку" разгромить "Жилину"
В товарищеском матче "Спартак" одержал победу над "Жилиной" - 5:1.
Товарищеский матч
"Спартак" - "Жилина" 5:1
Гол: Попов, 5, 42, Самедов, 39, Джано, 90, Адриано, 90+1
"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Кутепов (Маурисио, 46), Джикия, Д. Комбаров (Давыдов, 46), Самедов (Тимофеев, 46), Зобнин (Макеев, 46), Фернандо (Гулиев, 46), Мельгарехо (Зуев, 46), Попов (Джано, 46), Луис Адриано.
"Жилина": Петраш, Майдан, Дыбала, Минарик, Дюратны, Хрибик, Слука, Михлик, Вацлавик, Мартинчек, Майштиник
Предупреждения: Кутин, 64
Товарищеский матч
"Спартак" - "Жилина" 5:1
Гол: Попов, 5, 42, Самедов, 39, Джано, 90, Адриано, 90+1
"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Кутепов (Маурисио, 46), Джикия, Д. Комбаров (Давыдов, 46), Самедов (Тимофеев, 46), Зобнин (Макеев, 46), Фернандо (Гулиев, 46), Мельгарехо (Зуев, 46), Попов (Джано, 46), Луис Адриано.
"Жилина": Петраш, Майдан, Дыбала, Минарик, Дюратны, Хрибик, Слука, Михлик, Вацлавик, Мартинчек, Майштиник
Предупреждения: Кутин, 64
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