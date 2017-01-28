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Голы Самедова и Адриано помогли "Спартаку" разгромить "Жилину"

В товарищеском матче "Спартак" одержал победу над "Жилиной" - 5:1.

Товарищеский матч

"Спартак" - "Жилина" 5:1

Гол: Попов, 5, 42, Самедов, 39, Джано, 90, Адриано, 90+1

"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Кутепов (Маурисио, 46), Джикия, Д. Комбаров (Давыдов, 46), Самедов (Тимофеев, 46), Зобнин (Макеев, 46), Фернандо (Гулиев, 46), Мельгарехо (Зуев, 46), Попов (Джано, 46), Луис Адриано.

"Жилина": Петраш, Майдан, Дыбала, Минарик, Дюратны, Хрибик, Слука, Михлик, Вацлавик, Мартинчек, Майштиник

Предупреждения: Кутин, 64
Теги: Спартак
Сегодня, 17:47
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26
(7)
№26 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
МОжет наоборот ? Его поставили на непривычный левый и когда он ушел на правый то гол забил .. Я хз чем вы смотрите футбол

поправился. чет замкнуло... сено с соломой напутал
Регистрация: 21.12.2010
№25 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: Смотрящий
Цитата: vlees
На раслабончике,видно что команда после больших нагрузок,еле ноги шевелят,новичков с 1 голами за Спартак. sunglasses

Ну, как - Ливер порадовал? flushed

Ну интересная игра была)

Похоже, серия пошла у Клоппа...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№24 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати,чего Промес не играл то?
Регистрация: 3.11.2016
№23 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Ты когда угомонишься - чудо в перьях?!...

Эту дуру просто не надо трогать, может и успакоится
Регистрация: 2.02.2012
№22 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:57) #
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Даже с учётом "игры под нагрузками" для себя сделал вывод: ДАВЫДОВА ПРОДАВАТЬ!
Не В АРЕНДУ, а ИМЕННО ПРОДАВАТЬ!
Из него уже ничего на высоком уровне путного не получится. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№21 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:57) #
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Правый защитник-таки нужен smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№20 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:57) #
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Цитата: MAG554
Самедова справа как то непривычно видеть. Ушел налево и сразу голешник забил. Адриано понравился. Соперник не уровень, но Давыдов и с таким не блистал.

МОжет наоборот ? Его поставили на непривычный левый и когда он ушел на правый то гол забил .. Я хз чем вы смотрите футбол
Регистрация: 29.03.2013
№19 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самедова слева как то непривычно видеть. Ушел направо и сразу голешник забил. Адриано понравился. Соперник не уровень, но Давыдов и с таким не блистал.
Регистрация: 21.12.2010
№18 Написал: vlees (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Цитата: vlees
На раслабончике,видно что команда после больших нагрузок,еле ноги шевелят,новичков с 1 голами за Спартак. sunglasses

Ну, как - Ливер порадовал? flushed

Ну интересная игра была)
Регистрация: 12.01.2017
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Кто считает Давыдова футболистом?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:54) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Не понравились Мельгарехо, Ещенко, Давыдов..

Давыдов просто мертвый, все не впопад
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
На раслабончике,видно что команда после больших нагрузок,еле ноги шевелят,новичков с 1 голами за Спартак. sunglasses

Ну, как - Ливер порадовал? flushed


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№14 Написал: скальп (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (5)

а Челинтано то вполне себе,хоть и не в форме,Самедов вообще как будто и не уходил никуда,новички понравились,бомжеосликам привет))
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (5)

Джикия понравился, Адриану, Попов, Самедов, Фернандо..
Не понравились Мельгарехо, Ещенко, Давыдов..
Джано пижонил, всё время обыгрывал и тянул на себя, Кутин и Зуев пока непонятно что говорить, вроде бы и ничего, но как-то не то.. smirk
С первой победой в 2017-ом! wink


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: myspartaksuperclub
это хорошее начало в борьбе за титул в межсезонье.

Ты когда угомонишься - чудо в перьях?!...

Пусть балуется,у человека единственная радость в жизни плюнуть в сторону Спартака)))
Регистрация: 3.11.2016
№11 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 17:52) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Луис Адриану ничего так - солидно смотрелся. надеюсь, еще форму наберет - хороший конкурент Зе Луиш будет. Давыдов - никакос.. обидно.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:52) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальная игра для первого товарняка, всех КБ с Победой, пустяк, а приятно)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: vlees (Сегодня, 17:52) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
это хорошее начало в борьбе за титул в межсезонье.

питерский унитаз уже выиграл этот титул когда обыграл работников отеля из Омана)
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:52) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
С почином Самед и Адриано.Успехов в Спартаке и самому Спартаку.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Campos Москва (Сегодня, 17:52) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Джикия понравился, всё спокойно, в пас. Давыдов конечно полный провал!
Регистрация: 26.12.2008
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:51) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
это хорошее начало в борьбе за титул в межсезонье.

Ты когда угомонишься - чудо в перьях?!...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:51) #
  • +6
  •  (8)

Адриано - звезда
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 17:51) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
На раслабончике,видно что команда после больших нагрузок,еле ноги шевелят,новичков с 1 голами за Спартак. sunglasses
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:49) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая тренировка))ждем 50+коментов под новостью))))))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Владимир Лобов (Сегодня, 17:49) #
  • +6
  •  (6)

Good job!
Регистрация: 29.11.2016
№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:48) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
это хорошее начало в борьбе за титул в межсезонье.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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