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"ПСВ" просит у "Зенита" за Дэви Проппера 20 млн евро

"Зенит" всерьез настроен подписать полузащитника "ПСВ" Дэви Проппера, информирует v-bal.nl.

Сообщается, что голландский клуб рассчитывает выручить не менее 20 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около 14 млн евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Теги: Зенит ПСВ Трансферы
Сегодня, 18:06
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36
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№36 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:41) #
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online

двадцать он не стоит, но китай даст больше если адекватный в китай в этом возрасте не поедет.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№35 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Dvenyatin_Druz_,
Да, насрать, что они изобрели 1000 лет назад. Сейчас они тупо писдят. От технологий, до дизайна.и игроков, они тупо писдят, деньгами


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№34 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кристоф,
Адекватные в отличии от тебя люди. Вот в принципи и всё. Многих знаю, со многими общаюсь. Процент неадекватов небольшой. И главное с чувством юмора. Это Санкт-Петербург а не большая деревня, где процент Москвичей 2%. 2%!!! Сам то откуда?)
Регистрация: 2.09.2015
№33 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:28) #
  • -3
  •  (5)

Газпрём заплатит и вдвое дороже. Не свои же. Хрен ли жалеть. ))
Регистрация: 6.10.2009
№32 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:24) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Schweinsteiger
Золотая формула для бомжей 20-40-60, работает всегда

Да Мы такие, мы так продаём: Вицель, Гарай, Халк.

Только для Китая, там такие же неадекватны, думмающие, что скупив три десятка игроков выше среднего уровня, они создадут конкурентные лигу, которая может соперничать по популярности и силе с топ Европой, по факту с их хреновым лимитом, в этом чемпе играют расбалансированные команды. Вот эти писдоглазые еще могут повестись на эту формулу. Для Европы вы как и китайцы, просто клуб, который можно крутить на лаве, так же , как и китайцев

Узнаю мощного Китаеведа, люди которые изобрели порох и бумагу у тебя спросить забыли как им развиваться. Давай , подскажи....
Регистрация: 2.09.2015
№31 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
vlees и Кристоф : Сообщение №15 не про вас, вы не болельщики спартака, вы писать умеете.

Я - болельщик Спартака. И ты не ответил на вопрос.
Регистрация: 16.08.2008
№30 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Цитата: Schweinsteiger
Золотая формула для бомжей 20-40-60, работает всегда

Да Мы такие, мы так продаём: Вицель, Гарай, Халк.

Только для Китая, там такие же неадекватны, думмающие, что скупив три десятка игроков выше среднего уровня, они создадут конкурентные лигу, которая может соперничать по популярности и силе с топ Европой, по факту с их хреновым лимитом, в этом чемпе играют расбалансированные команды. Вот эти писдоглазые еще могут повестись на эту формулу. Для Европы вы как и китайцы, просто клуб, который можно крутить на лаве, так же , как и китайцев


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№29 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Pavel 999
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Появилась новая фишка для школоты болеющей за спартак (пользуются все глоры спартака до 65): Набери на телефоне *#06# и узнай через сколько лет Спартак выиграет следующий титул.К сожалению предсказания начинаются только с 2088 и то говорят, что вероятность 3%

У ТЕБЯ ПОДИ КАНИСТРА ВМЕСТО ГОЛОВЫ

Дискуссия на спортивных сайтах - это, когда один из оппонентов всегда прав, а второй - болельщик Спартака
Регистрация: 2.09.2015
№28 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 19:09) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Dvenyatin_Druz_
Появилась новая фишка для школоты болеющей за спартак (пользуются все глоры спартака до 65): Набери на телефоне *#06# и узнай через сколько лет Спартак выиграет следующий титул.К сожалению предсказания начинаются только с 2088 и то говорят, что вероятность 3%

У ТЕБЯ ПОДИ КАНИСТРА ВМЕСТО ГОЛОВЫ
Регистрация: 4.08.2016
№27 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
Золотая формула для бомжей 20-40-60, работает всегда

Да Мы такие, мы так продаём: Вицель, Гарай, Халк.
Регистрация: 2.09.2015
№26 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 18:59) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Золотая формула для бомжей 20-40-60, работает всегда


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Если в споре со спартаковским болельщиком ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом — у тебя нет шансов.

100%!!!
А если говоришь о признательности и уважении спартака, даже заведомо лицемеря, оперируя лживыми фактами, но не порочащими спартак,- ты 100%-ый адекват.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Появилась новая фишка для школоты болеющей за спартак (пользуются все глоры спартака до 65): Набери на телефоне *#06# и узнай через сколько лет Спартак выиграет следующий титул.К сожалению предсказания начинаются только с 2088 и то говорят, что вероятность 3%
Регистрация: 2.09.2015
№23 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees

Ух ты нечего себе какую картинку нашел

а не дешевый фотошоп что у тебя. интернетом пользоваться умеешь? набери в поисковике "фото болельщиков спартака на гей параде", там их полно.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№22 Написал: vlees (Сегодня, 18:51) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
Цитата: vlees

Вот он среднестатистический болельщик зенита,который в день игры вылезает из под помоек

то ли дело наши спартаковцы,их и в европе с радостью приветствуют
My Webpage

Ух ты нечего себе какую картинку нашел
Регистрация: 12.01.2017
№21 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees

Вот он среднестатистический болельщик зенита,который в день игры вылезает из под помоек

то ли дело наши спартаковцы,их и в европе с радостью приветствуют
My Webpage


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№20 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
vlees и Кристоф : Сообщение №15 не про вас, вы не болельщики спартака, вы писать умеете. Ударение не забудьте поставить.
Регистрация: 2.09.2015
№19 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: 4 звезды
двадцатка для газа - минимальная цена в европе


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№18 Написал: vlees (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Если в споре со спартаковским болельщиком ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом — у тебя нет шансов.Хотя их основная масса- дауны обиженные жизнью, а на дураков как говорится....

И какие у тебя факты обиженный глор зенитки?Как раз основная масса обиженных живет в питере,всю историю их зенит был позором Российского футбола и болельщики этого говна всю свою жизнь страдали,и вот их потомки после того как зенит стал хоть что то из себя представлять вылезли наружу и теперь создают левые аккаунты под видом болельщиков Спартака и пытается задеть наш клуб супер остроумными шуточками:)

Цитата: Кристоф
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Если в споре со спартаковским болельщиком ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом — у тебя нет шансов.Хотя их основная масса- дауны обиженные жизнью, а на дураков как говорится....

Расскажи нам как тебе видится основная масса болельщиков зенита. Опиши этих интеллектуалов - как тебе видится.

My Webpage

Вот он среднестатистический болельщик зенита,который в день игры вылезает из помойки и идет на петровский топить за свой самый Впопулярный клуб.
Регистрация: 12.01.2017
№17 Написал: Кристоф (Сегодня, 18:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Если в споре со спартаковским болельщиком ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом — у тебя нет шансов.Хотя их основная масса- дауны обиженные жизнью, а на дураков как говорится....

Расскажи нам как тебе видится основная масса болельщиков зенита. Опиши этих интеллектуалов - как тебе видится.
Регистрация: 16.08.2008
№16 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Если в споре со спартаковским болельщиком ты вооружен лишь логикой, фактами и здравым смыслом — у тебя нет шансов.Хотя их основная масса- дауны обиженные жизнью, а на дураков как говорится....
Регистрация: 2.09.2015
№15 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (3)

Да уж, голландцы понимают , кто спонсор Зенита......, отсюда и запросы...
Регистрация: 28.12.2015
№14 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 18:32) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Чему учиться?

если ты не заметил, то это ваш клоун, недотролль...
Регистрация: 16.07.2011
№13 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (7)

Чему учиться?!Милан нынче далеко не тот ,что раньше,но даже там ваш игрок плотно сидел на скамейке.Хотя у вас ,наверное,будет звездой и лучшим игроком ЧР.(По мнению секты)
Регистрация: 11.08.2008
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
20 мегаевро... каждому.
За 20 Зина никого не берет.
Если ценник от 40 - то Зина сразу начинает думать, что игрок стоящий.
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: vlees (Сегодня, 18:30) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Игрок уровня Тарасова,но с техникой чуть получше,20 лямов даже китайцы бы не осмелились за него заплатить,видел я как его Ростов возил,опять разводят газовый мешок,будем объективны.
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
учитесь у нашего спартака, за бесплатно взяли игрока из самого милана.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (7)

двадцатка для газа - минимальная цена в европе, им не жалко нашей тайги
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: скальп (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (6)

не скромничайте
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: паравоз (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (5)

голодранцев надо посылать!двадцатка может Царя разозлить! будет кисло всем!
Регистрация: 20.08.2016
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