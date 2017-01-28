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"ПСВ" просит у "Зенита" за Дэви Проппера 20 млн евро
"Зенит" всерьез настроен подписать полузащитника "ПСВ" Дэви Проппера, информирует v-bal.nl.
Сообщается, что голландский клуб рассчитывает выручить не менее 20 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около 14 млн евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Сообщается, что голландский клуб рассчитывает выручить не менее 20 млн евро за трансфер 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составляло около 14 млн евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах нидерландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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