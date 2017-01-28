Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Луис Энрике: Денис Суарес в будущем может заменить Иньесту

Главный тренер "Барселоны" Денис Суарес поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Дениса Суареса.

"Денис Суарес в будущем может заменить Иньесту. Почему нет? Ему еще надо прибавлять. Иньеста на поле творит магические вещи, замену ему найти трудно. Но Суарес находится на правильном пути, и я верю в него", - цитирует Энрике Sky Sports.
Теги: Энрике Иньеста Барселона
Сегодня, 18:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.