Луис Энрике: Денис Суарес в будущем может заменить Иньесту

Главный тренер "Барселоны" Денис Суарес поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Дениса Суареса.



"Денис Суарес в будущем может заменить Иньесту. Почему нет? Ему еще надо прибавлять. Иньеста на поле творит магические вещи, замену ему найти трудно. Но Суарес находится на правильном пути, и я верю в него", - цитирует Энрике Sky Sports.