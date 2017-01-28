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Александр Горбатюк отправился с "Томью" на сбор в Турцию

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что защитник Александр Горбатюк отправился с "Томью" на сбор в Турцию.

"Горбатюк поехал в Томск. Высока вероятность, что мы его трудоустроим в "Томь", как только клуб решит вопрос с заявкой", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
Теги: Томь
Сегодня, 19:29
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