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"Зенит" объявил состав на матч с "Легией"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на второй контрольный матч на сборе в Испании против польской "Легии".

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Могилевец, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
Теги: Зенит Легия
Сегодня, 19:34
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№5 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С уважением к Легии Мирча относится.Она же самих ,,великих" рвала на раз два. joy
Регистрация: 27.07.2013
№4 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Уже отрабатывают варианты с лимитом.
Регистрация: 2.04.2013
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это прошлогодний состав. Чего Мирча задумал?
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то близкое к основе, Могилевец это Эрнани, Анюков Смол.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:38) #
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  •  (1)
online

Приличный состав.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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